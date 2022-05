Exempleada de Shakira reveló que la cantante es “mandona” y “rabiosa”

“A Shakira no se la puede mirar, si sacas tu celular no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, expuso la extrabajadora.

Asimismo, la denunciante agregó que las decisiones de la artista en el set “desesperan” a todos los presentes. Además, sus ideas e intervenciones hacen que el proceso de grabación sean “eternos”. Lea también: Shakira celebró su cumpleaños con baile junto a Shaquille O’Neal

“Ella es mandona. Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”, comentó la excoordinadora.

La defendieron

Sin embargo, seguidores de la artista de ‘pies descalzos’ salieron en su defensa, asegurando que ‘Shak’ está en todo su derecho de interrumpir las grabaciones “para dar el mejor resultado a sus fanáticos”. Igualmente, reclamaron que la artista “merece privacidad” por lo que no está obligada a dejarse tomar fotos.