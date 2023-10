Exnovio de Aída Victoria le cobra plata en redes sociales, ¿por qué?

Frente a esto, la hija de la exsenadora de Colombia no se quedó con nada guardado y le dijo varias cosas, para defenderse de lo que él estaba diciendo. En primera medida, dijo que regresó de un evento y se encontró con ese video. Le reclamó, al hablar del tema en un ‘clip’ y no la contactó para dialogarlo. Lea aquí: “Dos puños míos”: Aída Victoria y Valeria Giraldo se lanzan dardos en redes

“No quisiera, pero tengo que aclarar esta situación. Obviamente veo el nombre, y como a mí las cosas se me olvidan, y más en el último negocio, se me olvidó pasar 50 o 70 millones de pesos y todavía se los tengo, me preocupé. Cuando le escribo al tipo, me dice que le tengo 5 millones de una pauta que me hizo. Si tiene el número de mis abogados, por qué no les cobraste”.