Falleció la mamá del humorista Hassam tras 8 años de combatir un cáncer

“El humor cruel parece ser el más agudo y sabroso de hacer hasta que nos toca, para cerrar este día del humorista, hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer, ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza, tantos sueños que le quedé debiendo, su película, el libro de poesías, la serenata con Proculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre. Acompáñenme por favor con una oración para que Jesús me la reciba y desde el cielo siga sonriendo con mis estupideces”, dice el mensaje completo.

Por otro lado, el humorista lamentó que la muerte se haya dado precisamente en la fecha en que se celebra el día del humorista: 13 de agosto.

Como era de esperarse, fanáticos, familiares y amigos de Hassam expresaron sus condolencias por la perdida de su madre e inundaron la publicación de mensajes de apoyo.

Cabe recordar que esta semana el comediante arrancó con la quimioterapia para combatir el mieloma múltiple, tumor que se da en la médula ósea y aunque también se puede dar en la médula espinal, este no es el caso de Hassam. El crecimiento puede producir que haya menos desarrollo de otras células; si bajan los glóbulos rojos puede darse anemia, si hay menos plaquetas pueden darse sangrados y si hay menos glóbulos blancos se favorecen las infecciones.

Debido a que la enfermedad produce además las proteínas inmunoglobulinas, puede llegar a producir trastornos renales.

“Puede ser una enfermedad bastante noble o bastante grave”, contó Santiago Rojas Posada, médico especialista en cuidados paliativos oncológicos.