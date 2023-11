Flora Martínez se aburrió y no aceptará más desnudos en las pantallas

El reto de protagonizar su nueva película fue representar a una mujer con discapacidad auditiva, que no solo se perfila como el mejor personaje de su carrera, sino como su debut como cineasta.

"Estoy feliz porque no solamente pude hablar desde el personaje, sino desde toda la historia, como directora. Estudiar ese mundo, con la sensibilidad de Itzia que permea la película, es muy importante. No me hubiera bastado con hacer un personaje, sino que hacía falta toda una visión", declaró Martínez.

Alejarse de las pantallas fue una necesidad para su salud mental, puesto que estaba cansada de hacer papeles de drogadicta, sicaria o prostituta. Después de 30 años en la industria, Flora manifiesta que se toma su tiempo antes de aceptar un papel, sobre todo si los papeles incluyen quitarse la ropa, como lo hizo en ‘Rosario Tijeras’ y ‘Soplo de vida’, tema que no tiene que ver ni con el pudor ni con la edad.