Foto de Carolina y Lincoln en Cartagena aviva rumores de separación

Un portal en Instagram fue el encargado de compartir la foto en la que aparecen en un yate el actor y la presentadora, sin embargo, cada uno se muestra alejado del otro, por lo que los fanáticos dicen que “están juntos, pero no revueltos”.

Este fin de semana, la pareja se fue de paseo a Cartagena con sus dos pequeños, Matías y Salvador, y aunque intentaron acabar con los rumores de separación, el intento fue fallido, pues muchos coincidieron en que ya no se les nota la química.

“Pero qué cara de felicidad de los dos”; “están juntos pero se ven aburridos”; “que estén juntos, no significa que estén juntos”; “se ven juntos, pero no revueltos”; “si esta era la foto aclaratoria, me quedó con las dudas mejor”; “se ven alejados, como sin química. Algo pasa”; “más cerca estoy yo de ganar el semestre”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.