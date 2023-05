“Ana de nadie”, la historia que todos quieren ver, ¿por qué?

Jimena Romero

Aclara, que ver como un personaje de ficción resuelve esos mismos problemas por lo que muchos están pasando, ayuda. De otra parte, en todas las adaptaciones que se han hecho de esta historia, las mujeres se identifican y no es precisamente por la traición, es al escuchar diálogos, dudas, miedos, equivocaciones, elementos claves que dejan evolucionar la escritura.

Los simbolismos actuales no permiten una serie de situaciones que se consideraron normales hace 30 años, haciendo patente la evolución femenina, para bien obviamente, pero igualmente permite ver que las mujeres no sabían que ese comportamiento no estaba justo. Con “Ana de nadie”, afirma Jimena, lo que se ha hecho es voltear totalmente la historia, incluso para que los hombres adviertan cómo se trata a una mujer, eso aplica para los que se quedaron en el pasado.

Y volviendo a “Señora Isabel”, indica la escritora, que Judy Henríquez se daría unos cinco besos con Luis Meza, detrás de velos y tal vez se vería un hombro y un tobillo, mientras que en la actualidad Paola exalta a una mujer de 50 años disfrutando de su sensualidad y erotismo.

Otro cambio evidente tiene que ver con el final de “María Consuelo” o “Violeta” en esta versión, originalmente muere contagiada de Sida, una especie de “castigo” por su vida libre, que la escritora no concibe y en algún momento advirtió a su padre que si tenía la oportunidad de hacerla nuevamente ese aspecto se obviaría.

Han sido años difíciles en materia de violencia de género, y este tipo de historias lleva a enseñar a las mujeres que pueden ser amigas de mujeres, algo que no se tiene claro y la rivalidad se asume por derecho, entonces “Ana de nadie” se presenta como un referente positivo.

Jimena no dudó del éxito de la novela, el televidente quiere historias reales, busca respuestas a sus problemas, y aunque se trata de una ficción, saben que esos diálogos salieron de una situación verdadera.