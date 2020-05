$!¡Andrea Valdiri vuelve a las redes! En esto anda la barranquillera

La misma Fairuz admitió que durante el fuerte enfrentamiento Shujam agredió a Andrea y que incluso la amenazó con un cuchillo, sin embargo hasta hoy la misma influencer decidió nuevamente dar la cara a sus millones de seguidores, compartiéndoles a qué se dedica luego de incidente con el que protagonizó varios titulares de medios de comunicación. (Lea aquí: Hermana mayor de Andrea Valdiri contó la verdad sobre polémica pelea)

“Ahora entenderán porqué no he aparecido. No es por problemas personales. Estoy enriqueciendo mi alma con lo que más me gusta hacer, cambiar vidas”, escribió la barranquillera en una imagen donde se le ve totalmente cubierta con un traje de protección para el Covid-19, acompañada de policías en una zona desolada, que hasta el momento se desconoce dónde es.