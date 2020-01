Dragón Rojo en reconocido festival de Estados Unidos

La confirmación de su participación en el South by Southwest, uno de los más importantes festivales de música que se realiza en Estados Unidos, en Austin, Texas, específicamente, llegó un 28 de diciembre, día que por costumbre ha sido bautizado en Colombia como el ‘Día de los inocentes’, por eso en un principio la incredulidad se apoderó de Dragón Rojo, sin embargo cuando los minutos siguieron marcando en el reloj y fue consciente de que no se trataba de una broma pesada, lo atropelló con una gran fuerza la felicidad pues consiguió dar ese paso por el que luchó durante más de cinco años que tiene como solista, después de haber sido parte de la recordada agrupación ‘Los dragones’ y posteriormente ‘Dragón y Caballero’.

El talentoso cartagenero, radicado hace algún tiempo en Bogotá, se prepara desde ya para llevar a Norteamérica que no solo marque su carrera como artista sino los corazones de los que tengan la oportunidad de escucharlo.

Con el pie derecho

El 2020 arrancó de la mejor forma para Dragón Rojo con la noticia de su participación en el South by Southwest. El cartagenero tomará un vuelo con destino a Austin, Texas, el próximo 16 de marzo. Allá permanecerá una semana, en la que tendrá su presentación, la cual desde ya se encuentra preparando. “Tendremos un show con un sabor caribeño bastante acentuado”, nos cuenta en exclusiva el talentoso músico.

“Cuando mi manager me mandó el correo que habíamos clasificado, creí era una broma. Cuando asimilé la noticia no lo podía creer porque este es uno de los festivales más importantes de Estados Unidos. Recibo la noticia con mucha alegría porque este ha sido un proceso largo. Aquí las cosas no han sido fáciles por eso me enfoqué en las plataformas digitales y en mejorar mi performing en vivo”, expresa Dragón.

Entre sus planes para este 2020 además de viajar a Estados Unidos, están seguir haciendo música, de hecho recientemente lanzó un sencillo llamado ‘Adherencia’, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que muestran el lado romántico de Dragón. El tema fue producido por Chronny Beats.

La banda de Dragón Rojo fusiona ritmos tropicales con urbanos pero también géneros como el hip hop, reggae, porro colombiano, cumbia, afrobeat Y salsa.