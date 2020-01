El reflexivo mensaje de ganador del Factor X

Hace algún tiempo no tenemos noticias de Julio en cuanto al mundo del espectáculo pero ha sido él mismo el que le ha respondido a las miles de personas que le preguntan por qué su reconocimiento no es mayor.

Tremenda reflexión

Inesperadamente, Julio compartió una reflexiva publicación, en la que le respondió a muchos que quizá le han preguntado: “¿por qué no eres tan famoso?”. El intérprete de ‘Hasta los huesos’ fue claro en reconocer que cuando las personas deciden estar en el camino de Dios, tienen que hacerse a un lado de muchas cosas del mundo. “No lo soy porque en este camino si estás con Dios, si eres serio, responsable, disciplinado, si no tienes vicios, todo lo malo se espantará de tu lado. Ya que la mayoría por ser famoso hace hasta cosas que van en contra de Dios. Aceptan dineros mal habidos, algunos se casan con otros famosos por negocio no por amor. Con tal de ser los números 1 aceptan lo que sea muchos viven deprimidos, otros se matan, otros viven vidas de mentiras. Algunos muestran más lo material que lo que son en realidad y esto no se trata de tener el jet privado o el yate, esto se trata de estar bien con Dios y tener familia, vivir feliz”, expresó el cantante, que seguidamente afirmó que se siente plenamente realizado con las decisiones que ha tomado. “Yo vivo feliz porque siempre pongo a Dios por delante. Cuando yo gané el Factor x, siempre fue para ayudar a mi familia, jamás dije que quería ser el más famoso. Para mí esto es un trabajo que amo y respeto sea cantando o actuando. Siempre soy agradecido con Dios porque he rechazado demasiadas cosas malas que ahora me tuvieran tapado en dinero y más famoso pero sin Dios sin felicidad y sin familia, ¿crees que lo cambiaría? Eso jamás. Soy famoso gracias a Dios”, concluyó.

Las palabras de Julio fueron aplaudidas por sus centenares de seguidores.