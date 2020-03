La pareja de famosos que aplazó su boda por el coronavirus

A través de una publicación en Instagram, la actriz reveló que en un principio no fue fácil la decisión pero no les quedó otra opción que postegar la unión con Salomón Bustamante. “A todos los que nos preguntan, ¿Y la boda? Les decimos, la boda sigue y ¿cómo no? Si es nuestro sueño unirnos a Dios y tener su bendición para estar juntos hasta viejitos. ¿Que si la pospusimos? Por supuesto. ¿Que como lo tomamos? Pues, antes de tomar la decisión y cuando solamente lo estábamos contemplando, lloramos, nos dio hasta rabia, teníamos una nube negra en la cabeza, luego lo aceptamos y definitivamente decidimos que era lo mejor, por nuestros invitados, por nosotros y por todo el mundo a nuestro alrededor”, afirmó de León.

Seguidamente confirmó que junto con su wedding planner ya están en búsqueda de una nueva fecha.