¿Por qué terminó el compromiso de Jessica Cediel?

Le terminaron por chat

“Yo tenía una relación sentimental y un día cualquiera esta persona se levanta y de la nada me manda un mensaje terminándome. Yo le dije que sí, estoy de acuerdo, terminemos, no vamos para ningún lado y ahí quedó el tema”, comienza narrando la presentadora de cómo pasaron las cosas con su exprometido, que una vez vio que ella eliminó las fotos de ambos, no dudó en buscarla. “Este personaje desaparece, no contesta una sola palabra más y después que digo no más borro todas mis fotos de Instagram y después que yo borro las fotos que tenía de los dos en mi Instagram este personaje vuelve y aparece para reclamarme porqué había borrado las fotos de él de mi Instagram. Ok es mi cuenta, si yo no tengo una foto sentimental con alguien pues borro las fotos y ustedes se han dado cuenta que así lo he hecho y así lo hace cualquier persona, termina una relación y desaparece absolutamente todo rastro”, aseguró.

Lo que tiene llena de impotencia a la también modelo es que su ex, Mack, aún tiene información de ambos por lo que muchos la tildan como ‘la mala del paseo’. “n la cuenta de él hay información falsa de un compromiso, un compromiso que no existe. Es cuando empiezan las dudas de ustedes mis fans pero qué pasa Jessi, no tienes nada de él, en cambio él sí tiene información de que están comprometidos. Qué mamera tener que salir a aclarar su estado sentimental. Salgo públicamente a aclarar mi situación sentimental a decir que estoy soltera con el fin de borrar la confusión que hay en el medio. Entonces sale este mismo personaje, que fue el que me terminó, y utiliza una foto mía a decirme que estaba conmigo por amor. Después al final de la historia uno es la mala del paseo, uno es la que tiene problemas psicológicos, la que tiene delirios de persecución, la que no es humilde”, finalizó.