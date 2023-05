Video: Presentadoras de Noticias Caracol tuvieron un ataque de risa en vivo

Así les pasó a las presentadoras de Noticias Caracol, Catalina Gómez y Ana Milena Gutiérrez en la emisión de noticias de este 12 de mayo. Las comunicadoras no pudieron contener las carcajadas al contar la peculiar historia de una cabrita.

Los comentarios de los internautas no paran y todos aseguran que fue un momento divertido: “Ya no hizo falta verlo jajajajjaja más notas así porfa”; “Nos hicieron reír”; “Hasta sin ver el vídeo, me dió mucha risa, con solo escucharlas reír”.