Gilberto Santa Rosa se une a tributo de grandes artistas al Joe Arroyo

¡Interpretadas por los más grandes! No quedan dudas de que el Joe Arroyo es uno de los artistas colombianos con mayor recordación no solo en nuestro país sino en el mundo entero. El legado del cartagenero ha trascendido hasta nuestra generación, es por esto que varios de los más destacados artistas de la salsa e incluso del merengue, han decidido ser parte de ‘En Barranquilla me quedo’, un tributo que se le hace a todo ese impecable repertorio de Arroyo, lanzado a finales del 2020.

Voces como las de José Alberto, el Canario, Gilberto Santa Rosa, Sergio Vargas, Eddy Herrera, entre otros, se le han medido a interpretar éxitos como ‘La rebelión’; ‘A mi Dios todo le debo’; ‘Sabré olvidar’ y muchas más.