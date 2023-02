Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge, comparten canción y escenario

Este pasado fin de semana Gilberto Santa Rosa presentó su ya tan esperada y distintiva gira del amor ante casa llena en el Dr. Phillips Center en Orlando, FL y el James L. Knight Center en Miami, FL. En los conciertos que estuvieron llenos de amor, clásicos y muchas emociones, una de las grandes sorpresas fue la incorporación de la diva de la interpretación Yolandita Monge quien acompañó a Santa Rosa para juntos cantar por primera vez en vivo su nuevo tema “Si te cansaste de mí”.

“Tener el privilegio de contar con mi querida Yolandita Monge en estos conciertos que ya la gente ha hecho especiales, fue para mí un gran honor. Fueron dos noches importantes con mi gente de la Florida y que mejor que hacerlo compartiendo escenario con una figura como ella. También agradezco al compañero Lefty Pérez que se unió a estos maravillosos conciertos. Estoy feliz y bien agradecido con toda la fanaticada que se dio cita y me permitió presentarme ante casa llena. No hay mejor manera para celebrar este mes que recibiendo las muestras de amor y cariño del público que me ha acompañado por tanto años”, explicó el Caballero de la Salsa. (Lea aquí: Carlos Rivera cuenta su vida en sus canciones)