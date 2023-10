Gocho se “conecta” con la fe y busca su mejor canción

Gocho

Tiempo de cambios

Estás nominado en la categoría Mejor Canción Urbana con el tema “Mi mejor canción” interpretada al lado de Farruko, ¿Cómo ha sido esta experiencia en este momento de cambios generales?

Una sorpresa, algo inesperado, porque si bien trabajamos con mucho esmero, se sabe que este género tiene limitaciones y cuando a un producto se le pone el sello de “Cristiano”, todo es más restringido para llegar a ciertos lugares. Es casi un milagro estar allí entre tantos artistas y canciones que sobrepasaron las expectativas, entonces las gracias son para Dios. Esto es una alerta, para que nuevamente se escuche la música sin la prevención que se ha originado últimamente por las letras.

¿Tuviste la expectativa por la posible nominación?

Honestamente no, y menos en esa categoría. Hubiese pensado tal vez en la categoría de Álbum Cristiano, entonces fue una noticia inesperada. Cuando grabé el tema con Farruko, él aún no había dado su paso de fe, entonces se sumó porque le pareció que la letra era buena y se la disfrutó. Hoy vemos el resultado de apostarle a un buen contenido.

La fama es adictiva, ¿Cómo es posible que El Lápiz de Platino, en su etapa más productiva, entre a un terreno que tal vez no le compense su trabajo con reconocimientos?

Creo que todos en algún punto nos preguntamos la razón por la que estamos en este mundo. Yo perseguí por años lo que creía que era mi propósito, hasta cuando me di cuenta que Dios tenía para mí algo más grande y decidí seguirlo. Superar metas no es lo que llena el corazón, buscando respuestas encontré a Jesús y ahora cumplo lo que él tiene para mi vida.

¿Encontraste detractores ante tu decisión?

Ser cristiano es un reto ante la sociedad, pero conocí una verdad y mi responsabilidad es contarla al mundo, lo que haga cada quien con ella es su decisión personal. Parte de mi estrategia es llevar el mensaje a través de la música urbana, es lo que domino y lo que sé producir, además es importante sembrar una semilla de fe en el lugar donde hace un tiempo se llevó la señal incorrecta.

“Conéctate conmigo” al lado de Wisin es lo más reciente, ¿Qué mensaje pretendiste dar con esa canción?

Esta canción es un desahogo, es abrir nuestro corazón para mostrar cómo nos sentimos cuando estábamos desconectados de Dios. Allí se expresa la necesidad de cambiar la idea de un Dios que castiga y presentarlo como en la biblia, es decir, con amor. Wisin expresó magistralmente lo que sentía en un verso.

¿Qué te inspira actualmente?

Mi relación con Dios y que pese a los errores que cometí está dispuesto a perdonarme.

¿A qué se debe el giro espiritual que tú y varios artistas urbanos han dado?

Dios ha permitido que a través de pocos se pueda llegar a muchas vidas. Además, está mostrando su misericordia con aquellos que han estado perdidos y eso nos da una luz de esperanza.

Con una carrera de dos décadas, ¿Cuál ha sido tu mayor aporte?

Mi carrera me ha dado muchas alegrías, y tristezas para crecer, porque más que música es un negocio, amo la música y no me gusta el negocio, le di mis mejores años, si hoy fuera mi último día, me llevo amigos, reconocimientos y felicidad.

¿Cómo tomó la industria el cambio en tu trabajo?

Económicamente la industria está en su mejor momento, musicalmente no sé qué tanto, pero hay muchas personas apostando a un cambio y creo que viene una transición hacia la variedad para hacerla perdurar en el tiempo.

Fuiste el productor de “La tortura”, ¿Qué sientes al ver ese trabajo?

Me siento agradecido, todas las etapas de la vida son para aprender y crecer, de Shakira aprendí mucho, tiene disciplina y esa experiencia la atesoro en mi corazón, porque a mis 21 años tuve la oportunidad de trabajar con una artista universal.

¿Cómo defines el éxito?

Es una vida conectada a Dios.

¿Qué esperas de la ceremonia de los Grammy en Sevilla?

Me veo con mi esposa de la mano. A ella le hice esa canción.

¿Cómo ves tu futuro en la música?

Cantando por ocho años más y en adelante en otra etapa donde seré productor ejecutivo desde mi disquera “ForgivenMusic”, un sello que pueda apoyar a artistas cristianos en desarrollo.

¿Cuál es tu mejor canción?

Todavía no la hago, pero algún día la tendremos.