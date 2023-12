Gypsy Rose fue dejada en libertad tras cumplir condena por matar a su madre

En una reciente entrevista que le concedió a People, reveló que cuando se oponía a tomar las drogas “ella se enojaba muchísimo” y empezaba a manipularla. Así que cansada del abuso planeó el asesinato por el que recibió una sentencia de 10 años. “Nadie me oirá jamás decir que estoy orgullosa de lo que hice o que me alegro de que ella esté muerta. No estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días”, le indicó al portal mencionado.

Gypsy Rose fue liberada este jueves, a sus 32 años, y tras haber cumplido el 85 por ciento de su condena, ya que el tiempo que pasó en la cárcel del condado de Greene antes del Departamento Correccional de Missouri contribuyó a su sentencia total. Su cómplice, en cambio, recibió cadena perpetua.