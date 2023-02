Hallan sin vida a actor de 'CSI', conozca los detalles de su muerte

Hasta la fecha la Policía aún no ha dado las razones de su muerte, por lo que no se ha podido llegar a una conclusión por parte de las autoridades que encontraron su cuerpo sin vida dentro de su vivienda, ubicada en Texas, Estados Unidos.

Según la información suministrada por el periódico estadounidense 'The New York Times’ fue encontrado en su estancia en Texas sin signos vitales.

Fue la mujer de Cody Longo, Stephanie, la que dio el aviso a la policía después de intentar contactar con él mientras se encontraba en el trabajo y no obtener respuesta.

¿Quien era Cody Longo?

Cody Longo era un joven actor, quien por problemas personales y familiares decidió alejarse del entretenimiento por un largo periodo. Entre sus papeles más destacados está ‘Nicholas’, en ‘Days of Our Lives’, pero también apareció en producciones como ‘Bring It On’, ‘Nashville’ y ‘Hollywood Heights’. Sin embargo, su papel más reconocido fue en la exitosa serie ‘CSI: Crime Scene Investigation’, en la que dio vida al novio de una de las víctimas.

Para Cody no fue fácil su fama, pues las polémicas también se hicieron presentes en su carrera: Longo fue arrestado en 2020 por una presunta agresión doméstica y en el año 2021 aceptó cargos de agresión menor por presuntos tocamientos sexuales a una niña, de acuerdo con ‘TMZ’, en su portal de noticias digitales.