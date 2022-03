Hassam confiesa cómo fue el proceso para su monólogo más reflexivo

¿Por qué a mí? no solo es una pregunta que une a todos los mortales de este vastísimo mundo, sino que es el título de un stand up comedy que Gerly Hassam Gómez Parra estrenó recientemente en Amazon Prime Video.

Mucho más que un simple show de comedia, ‘Hassam: ¿por qué a mí?’ es un monólogo a través del cual el famoso humorista colombiano bromea alrededor de temas tan variados como su nombre y el cáncer contra el que todavía batalla.

¿Cuándo te preguntaste por qué a mí y cuándo decidiste que esa duda se convertiría en una oportunidad, más allá de los momentos difíciles?

-Me he planteado esa pregunta toda la vida, desde pequeñito. Yo siempre me pregunté por qué a mí... ¿Por qué a mí me tocó un barrio humilde?, ¿por qué no me pueden comprar los últimos zapatos de moda?, ¿por qué tengo una hija que pasa justo por detrás de la cámara en plena entrevista? -bromea, ambos reímos-, y creo que voy a terminar haciéndome la misma pregunta toda la vida. Y creo que esa pregunta estará acompañándonos siempre que estemos inquietos.

Buscarle el título al show, sí fue (un proceso) muy largo, o sea, duré mucho tiempo buscándolo: era ‘Sin resentimientos’, ‘Líbranos del mal’... porque siempre he sido un man de fe y siempre he creído que Dios se nos manifiesta a través de los dones, y cuando somos un poco prudentes, y cuando somos un poco observadores, podemos usar lo que tenemos para darles a los demás. A mí se me dio el don de hacer reír, lo cultivé, lo formé y hoy gozo de esa reputación, de ser humorista, pero el título lo decidí cuando estaba en pleno trasplante de médula, después de que me diagnosticaron cáncer. De hecho, fue la primera pregunta que me hice cuando me dijeron que tenía cáncer: ¡pero por qué a mí!, ¿por qué cáncer?, ¿yo qué hice?