“Hasta por la mañana”, la unión de Manuel Carrasco y Morat

El artista de Isla Cristina ha utilizado esta versión en solitario para cerrar sus conciertos tanto en Latinoamérica como en España, consiguiendo hacer de este momento y de su directo una verdadera fiesta de lo más emocionante. Por ello Manuel Carrasco ha querido enriquecer el sonido de “Hasta por la mañana” invitando a Morat, el grupo de pop más popular del momento a colaborar con él. (Lea aquí: “Te tienes que ir ya”: cancelan concierto de Juanes en Nueva York, ¿por qué?)

El sencillo, que transmite una energía difícil de describir, logra ahora, gracias a la participación de Morat, transportar al oyente a sus vivencias, sensaciones y recuerdos más especiales, consiguiendo conectar con una melancolía divertida, animada y jovial que invita a vivir cada momento como si fuera el último.

Por ello, la colaboración entre el grupo colombiano capaz de traspasar todas las fronteras del mundo hispanohablante y el solista español con más de 20 años de trayectoria no dejará indiferente a ninguno de sus seguidores.

“Voy a cumplir mi mandamiento, no perder el tiempo, y vivir ahora, que mañana Dios dirá, porque, aunque lo lleve por dentro, sobran argumentos pa’ gritar, que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí, hasta por la mañana”.

De esta forma, la letra de “Hasta por la mañana” es un claro canto a la libertad, el disfrute y la ligereza, fácilmente reconocibles al entonar este himno a pleno pulmón.