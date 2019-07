Haychelt Benitorevollo, ex de Mauro Urquijo, contó cómo superó el divorcio

El nombre de Haychelt se escuchó en cada rincón de nuestro país al conocerse que quien era su esposo, el actor Mauro Urquijo, había sido operado del corazón y por poco no queda vivo para contar su historia. “Fueron tres años llenos de amor pero luego pasa esto con su salud y todo es abrupto para mí. Mauro ni siquiera me reconocía, tuve que mostrarle los periódicos y fotos para que se asegurara que yo era su esposa”, explica sobre lo fuerte que fue para ella ser consciente de que el amor había desaparecido como “por arte de magia”.

Haychelt Benitorevollo no encuentra excusas para borrar la tierna y hermosa sonrisa que adorna su rostro. Han sido dos años difíciles para ella, enfrentándose a una sociedad que aún señala a las mujeres divorciadas; sanando profundas heridas que todavía le sacan lágrimas y siendo consciente, a través de su historia, que no es la única que ha sufrido por amor. La psicóloga habla de su más reciente proyecto: su libro ‘Por encima del dolor’.

Renaciendo de las cenizas

En medio de su desespero, Haychelt tomó un vuelo con destino a Nueva York. Allá buscó reencontrarse consigo misma para hallar una respuesta a la gran pregunta que rondaba por su cabeza, “¿por qué me pasó de nuevo?”, refiriéndose a este, su segundo divorcio. En medio de días llenos de tristeza, la psicóloga encontró una de las posibles causas sobre el por qué las cosas no funcionaron con Mauro Urquijo y reflexiona: “A veces nos equivocamos desde que elegimos” y esto desencadenó una serie de errores que acabaron con su matrimonio pero no con su vida. Buscando ayuda para superar el difícil episodio que implica el divorcio, Haychelt llegó hasta un grupo de oración, donde ella misma asegura que encontró la luz para escribir el libro que la trajo a Cartagena, ‘Por encima del dolor’. Son poco más de 30 páginas las que contiene este escrito, dedicado a las personas que intentan y quieren superar una separación, basadas en su experiencia como mujer y como profesional.

Mientras que de su ex se siguen generando noticias, como su nueva relación con una mujer trans, Haychelt le ha sacado provecho a su soledad, la misma que ha “aprendido a amar”. La relación con su hijo de 15 años está en su mejor momento porque antes su vida giraba en torno a Mauro. “Salgo con él, vamos a cine, somos hijo y madre todo el tiempo. Me siento libre. Me he recuperado en todas las áreas de mi vida porque siempre involucré a Mauro en cada cosa. No hacía nada sin él, ahora viajo hasta el exterior”.

Precisamente, entre el 8 y el 11 de agosto lanzará oficialmente en Miami su libro ‘Por encima del dolor’. “Vienen grandes cosas. Ese lanzamiento me tiene con muchas expectativas porque me permitirá trabajar entre Colombia y Estados Unidos. Ya estoy planeando una segunda parte cuyo nombre es ‘Por encima del dolor para superar la depresión y las ideas del suicidio”, afirma.

Su mirada no niega la emoción que tiene por todo lo que está pasando en su vida y ella tampoco se niega al amor. “Yo le pido a Dios que llegue un hombre conforme a su voluntad”.