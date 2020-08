“He construido mi carrera con las garras”: Alejandra Guzmán

Me pareció perfecto incluirlo porque la canción es fresca, invita a la gente a no juzgar y a respetar las diferencias. Un mundo en donde todo es igual no tiene gracia, todo es gris, mientras que para los gustos los colores, como dicen, y en el caso de la música también los géneros musicales, por lo que quería integrar varios géneros y estilos en una sola canción, y el resultado fue esta explosión que se logró en conjunto con mi productor Nicolás Mayorca.

Esta canción contó con participación de talento colombiano, ¿Qué tal el trabajo con Nicolás Mayorca?

-Todo comenzó porque teníamos una cita para escribir juntos y descubrí allí toda su capacidad, es un gran talento colombiano. Me gusto de él que es original y tenemos mucha química a la hora de hacer música.

En esa ocasión, sacamos dos canciones en un día, lo que hace mucho tiempo no me pasaba, porque siempre te puedes demorar mucho más para lograr buenos resultados. Creo que fue él quien le puso la buena vibra que tiene la canción.

Para Alejandra Guzmán qué tan costoso (sentimental, familiar y energéticamente), el ser una persona y una artista tan autentica...

-Me ha tocado construir mi vida y mi carrera con garras, sin miedo. Si tu no te atreves alguien más se atreverá, pero me es fácil porque no es un personaje, así he sido yo desde chiquita.

Ser yo, sin dejarme cambiar de nadie me han costado algunas relaciones, pero por lo menos estoy segura que quien realmente me conoce y me acepta es quien permanece a mi lado.

¿Cómo se relaciona con las nuevas generaciones que se encuentran y la siguen por su nueva música y luego descubren todo su legado de tres décadas de música?

-Ya son 30 años de carrera y he trabajado con músicos y productores de todas las edades, y eso siempre hace que mi sonido siempre se mantenga vigente. Además, siento que aunque he crecido con una generación, las nuevas generaciones llegan a mi con mucha curiosidad y me respetan porque me ven original, autentica, identifican que no soy un producto. Las nuevas generaciones son menos credulas y no comen entero, buscan música y artistas reales y eso lo encuentran en mí, porque eso no se improvisa.

Una de las industrias más afectadas por la pandemia ha sido la música, ¿qué tanto su agenda cambió por el Covid-19?

-Completamente, tuve que cancelar varias giras. Cuando empezó esto yo estaba bien protegida en mi casa en Oaxaca y cuando salí a Ciudad de México y luego de una larga promoción en Miami, me di cuenta de lo complejo que esta este tema en las grandes ciudades.