Horóscopo para el 21 de julio: Virgo, relájate y disfruta el presente

Pilas con tomarte las cosas a nivel personal, pues podrías armar una tormenta en un vaso con agua. El mundo no gira alrededor tuyo, así que no imagines que todo lo que hablan es acerca de ti. ¡Relájate y disfruta la vida!

A veces te sientes juzgado por tu pareja y hasta se generan inconvenientes porque no comparte tu punto de vista. Es hora que dialoguen al respecto y busquen una solución a los problemas que estás atravesando en el presente.

Posiblemente se presenten complicaciones en el área laboral, pero antes de entrar en discusiones con tus compañeros, recuerda mantener la cordura e informar cualquier anomalía ante tus superiores. No permitas que te debiliten.

Escorpión

Es momento de retomar las citas médicas y ponerte a tono con tu salud. Llevas días con un dolor molesto al que no le has parado bolas. Si no te cuidas tu salud, entiende que nadie lo hará por ti. Es hora, hace rato, de ponerte las pilas.

Capricornio

Llevas días alejado de tu familia y muy pensativo en todas tus cuestiones. Eso no está mal, pero recuerda que ellos merecen mucha atención por parte tuya y te necesitan. Comparte más con ellos y vuelve a ser el que eras antes.

Acuario

No es prudente que escarbes en el pasado aquellas experiencias que te causaron un gran dolor. Deja las cosas a ese nivel y avanza en la consecución de tus metas. Ser feliz es una decisión que depende de ti y de la que tienes todo el poder de realizarla.

Tauro

Es hora de ejercitarte y practicar cualquier actividad física para mantenerte saludable, enérgico y para liberarte de la carga de estrés que te produce el trabajo a diario. No olvides acompañarlo de una alimentación adecuada.

Leo

No es prudente que juzgues a una persona por la primera impresión que te llevaste de ella. Puede que esté pasando por un mal momento y por eso no esté de muy buen humor. Aprende a mirar al prójimo desde la misericordia. Lea aquí: ¿Cómo nació Barbie? Conozca aquí la historia detrás de la muñeca

Libra

Si estás buscando un trabajo que te brinde estabilidad y nuevos conocimientos, alégrate, pues está muy cerca de llegar. Eso sí, no olvides que debes ponerle todo el entusiasmo y sacar lo mejor de ti. Solo así podrás triunfar.

Sagitario

Ya basta de lamentarte por las heridas que te causaron en el pasado. Si no cierras ese capítulo de tu vida, difícilmente podrás avanzar en una nueva relación sentimental. ¡Suelta ya tanto dolor!

Piscis

A veces el pensamiento de vengarte de alguien invade tu mente, pero en vez de remediar la situación lo que hará será agrandar el problema. Lo único que debes hacer es sanar tu corazón desde el perdón. Claro que puedes hacerlo, inténtalo con todo lo que tienes.