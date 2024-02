Inspirar y conectar, la misión de Samo con la música

Si una letra no me conecta no la canto, por más que sea conveniente, es importante respetar al artista que uno lleva dentro, por encima de la industria”

Samo

El artista más de cerca

Llegas a ser asesor de Andrés Cepeda, ¿Cómo fue el proceso para estar en el programa?

Se me hizo emociónate la noticia. Primero venir a Colombia y después me resultó interesante compartir desde mi experiencia como artista. Debo mencionar que hay una buena energía de parte de todo el equipo y siento que esos niños están muy orgullosos de sus raíces y se han convertido en grandes maestros, no solo en el arte, sino en ese nivel de conciencia que expresan al hablar más allá de la música y situarse en temas como el cambio climático.

¿Y el trabajo con Andrés Cepeda?

Me dio mucho gusto conocerlo, además de ser un gran artista con reconocimiento en Colombia y América, lo percibo como una combinación de talento con tranquilidad y mesura. En resumen, es un gran artista y me llena de orgullo hacer parte de su equipo. Me encantaría trabajar con él más adelante, y no solo con él, también con Greeicy o Mike Bahía.

Tienes una trayectoria de más de dos décadas, ¿Cuál fue la inspiración que te llevó a la música?

Creo que yo nací cantante, siempre lo he hecho, al lado de mis hermanos y en la iglesia. Empecé cantando para mí y me gustaba lo que escuchaba, entonces tuve la necesidad de compartirlo, hoy analizo que no es que uno quiera ser artista, es que la carrera lo elige a uno y ésta se convierte en una responsabilidad y por eso no puedo cantar una letra que no conecte con mi interior.

Con la cultura tan amplia de México, ¿Cuáles fueron tus influencias?

Crecí en el coro de la iglesia, entonces mi referente fue góspel traducido al español y mantuve la tendencia a escuchar a Aretha Franklin, Stevie Wonder, Michael Jackson, Tina Turner, Whitney Houston, entre otros de esa línea.

Has alcanzado éxito en la banda y como solista, ¿Qué diferencia hay en el enfoque creativo en uno y otro?

Fue un proceso difícil pasar de un grupo exitoso a ser solista, aunque también lo defino como emocionante porque quise empezar de cero, darme la oportunidad y aunque me decían ‘eres Samo de Camila’, tuve que construir una nueva etapa de mi carrera con aprendizaje y lo mejor, el apoyo del público.

¿Vuelve Camila?

Si. Estamos de regreso, y aunque mi parte solista siempre va a estar, los tres buscamos espacios de crecimiento personal, disfrutamos esta unión y esa complicidad que tiene la banda. Camila regresa con libertad y presentará un álbum que está precedido del sencillo “Diamantes de amaranto”, revestido de un toque mexicano excepcional.

“Inevitable” fue tu primer álbum en solitario, ¿Qué evolución percibes?

Siento que he logrado una libertad especial, porque pasé por una compañía discográfica, luego otra y después tomé la determinación de ser independiente, decisión que me hizo entender que el artista es de uno y no de la industria, eso me hizo fuerte y me llevó a valorar más mi música, marchando de frente sin miedo.

¿Qué tienes planeado hacer en Colombia?

Quiero hacer muchas cosas en Colombia, conocer el país y que conozcan más mi música y mi esencia, además de compartir con el público.