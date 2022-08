Iván Lalinde confesó qué lo hace llorar en ‘La Voz Kids’

“La parte espiritual creo que le llega a uno en la vida por esa formación de la familia, lo que dejaron sembrados los papás. Siempre he sido muy creyente y pese a que no soy un católico que practica la religión al pie de la letra, sí soy una persona que se alimenta espiritualmente con la oración y la meditación, es algo que es parte de mi vida, es como comer y respirar, siento que debo hacerlo, sino siento que me falta algo”.

“Laura es mi gran descubrimiento en la vida, encontré una mujer chévere, descomplicada, solidaria, una gran compañera, muy profesional, me enseñó mucho y me tuvo mucha paciencia para que yo le cogiera el ritmo al formato que ella ya conocía”.

¿Siguió tejiendo?

“Ya muy poco, con La Voz no me queda tiempo con las grabaciones, se pasa mucho tiempo en el estudio, creía que iba a tener espacio, pero no he podido, la quiero retomar apenas tenga un respiro”.

La gente recuerda con mucho cariño El Precio es correcto ¿qué significó ese programa para usted?

“Todo, es mi marca registrada, lo más emocionante es sentir la alegría de los abuelitos, las tías y los papás cuando me ven, es un programa que marcó mi vida profesional de una forma muy bonita”.

¿Volverá a Día a Día una vez termine La Voz Kids?

“Sí, vuelvo al programa una vez termine esta excursión por La Voz Kids y La Voz Senior”.

¿Le duelen mucho las eliminaciones de los niños?

“No para de llorar. Mi apodo es el llorón, es muy difícil contener las lágrimas, pero me emociono más de la alegría que de la tristeza. Ver lo que son capaces de hacer los niños en un escenario y ver la alegría de sus familiares es muy emocionante, es algo que toca fibras”.