J Balvin respondió furioso a un seguidor que lo comparó con Feid

Poco a poco, ha comenzado a desvelar detalles de sus próximas canciones y un nuevo álbum de estudio, aunque aún no se ha confirmado oficialmente. No obstante, sus seguidores están muy ansiosos y expectantes ante estas novedades.

Este comentario generó una gran respuesta de los seguidores de J Balvin, quienes salieron en defensa del artista. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando J Balvin mismo respondió al comentario crítico. El cantante no tomó con gracia el comentario y aclaró que Feid solo había escrito tres de sus canciones. Además, expresó su cansancio ante la repetición de esa narrativa. Les dijo a todos los presentes: "Esa narrativa ya tiene que cambiar, solo ha estado en 3 canciones, ¿listo? Ya cansa esa historia que no es así. Anda, busca y me avisas, ¿listo?".

A pesar de los intentos de Balvin por defenderse, muchos de sus seguidores le instaron a no prestar atención a ese tipo de comentarios, reconociendo que lidiar con la crítica es parte de la fama y el éxito que ha logrado a lo largo de su carrera musical.