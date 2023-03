Jay Wheeler sorprende con dos nuevos temas, uno de ellos en inglés

En los estrenos, la gran sorpresa es “For You” un nuevo tema en inglés donde Wheeler consolida su versatilidad demostrando su capacidad para interpretar en ambos idiomas y con el que recordará a su fanaticada el exitoso tema “Can’t Figure You Out”. (Lea aquí: Timø y Andrés Cepeda se unen para “Conquistar el planeta”)

El creativo video de los dos temas musicales está desarrollado en uno solo como si las historias se enlazaran a través de las imágenes. Un video termina y el otro comienza con un nuevo cuento donde Jay se destaca por seguir innovando y tomar retos para continuar solidificando su carrera.

“Aún en medio de la gira, no he dejado de trabajar en mi música, componer y hasta grabar. Logré terminar estos dos temas que me encantan y decidí lanzarlos ambos a la vez e incluir hasta sus vídeos musicales porque pienso que es el mejor regalo que le puedo dar a mi gente. Todo el cariño que me han dado y que estoy sintiendo en cada ciudad que voy con mi gira es impresionante por lo que quiero que disfruten esta experiencia conmigo y que puedan seguir viendo cosas diferentes de Jay Wheeler”, contó el artista.

Wheeler, se encuentra actualmente en el desarrollo de su primera gira mundial de conciertos que inició en octubre del 2022 con cuatro funciones sold outs en el Coliseo de Puerto Rico y con la que estará visitando grandes ciudades en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.