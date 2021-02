“Jorge Oñate no será intervenido por ahora”: manager

El pasado 18 de febrero, el cantante Jorge Oñate cumplió un mes de estar luchando por su vida en el Instituto Cardiovascular del Cesar en Valledupar.

Han sido varias semanas, en los que familiares y seguidores permanecen orando por la vida de quien ha sido referente en el folclor vallenato. (Lea aquí: Nuevo reporte: La recuperación de Jorge Oñate ha sido prolongada)

Este domingo, diversos medios de comunicación dieron a conocer la noticia de que el artista tenía que ser operado del páncreas con urgencia, sin embargo, su manager, José ‘Mono’ Romero, aclaró que ‘El jilguero de América’ no sería intervenido quirúrgicamente, por ahora.

“Que va a ser intervenido quirúrgicamente eso no lo sabemos, eso solo lo saben los médicos; ellos están examinando. Al parecer ya no lo van intervenir, las complicaciones que está presentando ahora es por una fiebre, pero no es cierto cómo lo están publicando”, dijo al medio ‘El Pilón’ de Valledupar.

En el más reciente reporte médico, entregado el pasado 15 de febrero, se informó que Oñate continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos donde “continúa con soporte respiratorio; además monitoreo permanente de sus signos vitales. El proceso de recuperación de su condición ha sido prolongado”.