Juan Fernando Velasco y Arelys Henao reviven el clásico “Dicen”

De esta manera su búsqueda ha sido fructífera, en ese acercamiento encontró que sus canciones siguen siendo reconocidas en ese espacio y valoradas por el público, además él viene de ese espectro que traza a todos los latinoamericanos con esa genética musical en común.

El proyecto de Juan Fernando Velasco empieza a ver la luz con sus éxitos y para esto indagó sobre quien es la Reina de la Música Popular en Colombia, hallando en Arelys Henao la voz perfecta para entonar “Dicen”, ese tema que él compuso hace muchos años y que ha quedado como pieza del cancionero latino dispuesta para ser vestida con otros sonidos.

El interés popular

El inusitado interés por el género popular en muchos artistas, ha despertado de igual manera la creatividad de quienes se adentran en el mismo para imprimirle detalles que lo sitúan en la vanguardia, dando lugar a uniones que antes no se pensaban.

“Es el género más importante del momento, el que identifica al pueblo, por eso creo que si le llaman popular, regional o ranchera, se trata de una misma familia con un lenguaje universal que trabaja por sonar en todo el mundo”, afirma Arelys Henao.

Así mismo indica que era su sueño grabar con Juan Fernando, admira su voz despechada, que en algún momento tiene similitud con la suya y es por esto que puede gustar mucho este dueto y en esa canción tan importante.

A ese sentir se suma el ecuatoriano, quien afirma que su motivación artística lo ha involucrado con diferentes ritmos, por lo que si la propuesta no lo conectara, no se aventuraría a grabar música popular. “Oigo mis canciones y me parece muy natural que fluyan en este género, no existe ruptura”, agrega.

Con tantas cosas en común, los artistas valoran el tiempo invertido en esta grabación, encontraron química y auguran una amistad para toda la vida, de otra parte, ambos gozan de prestigio y carecen de ego, por lo que el interés de crecimiento es algo que comparten y no descartan volver a unirse en un estudio.

Las uniones están a la orden del día y en esta oportunidad se dio una que el público atesorará por su calidad interpretativa, la propuesta musical y la canción que ha gozado de un recorrido único hasta situarse en el corazón del público.