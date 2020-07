Juanse Quintero, un actor que triunfa en la música

A Juanse Quintero nada le queda grande, en la pantalla chica lo hemos visto asumir famosos papeles en novelas y series, aunque también ha demostrado que en formatos como los realitys no le va nada mal. El colombiano no le ha ocultado a sus miles de seguidores que la música es otra de las artes que le llama la atención y en la que también quiere explotar su talento, es por esto que iniciando este segundo semestre del 2020, Juanse nos regala el sencillo ‘Como tú no hay dos’.

Sus primeros trabajos: ‘Me trama’ y ‘Usted es pa’ mí’, le abrió puertas a nivel internacional llegando con todo su talento a públicos en Norteamérica. De hecho logró tanta exposición mediática y digital que el año pasado fue ganador de un concurso en Los Ángeles llamado “Musicash”, también recibió premio en “Estrellas Digitales” en la ciudad de Miami como mejor canción digital con ‘Usted es pa’ mí’.