Karol G propuso hacer colaboración con Shakira y recibió negativa

Para nadie es un secreto que Karol G es una de las exponentes del reguetón más reconocidas a nivel mundial y así lo ha demostrado con su más reciente gira de conciertos. (Karol G se presentará en Europa luego de su gira por Latinoamérica)

La colombiana ha hecho colaboraciones con otros artistas de talla internacional, sin embargo, siempre le preguntan en redes: ¿cuándo la verán con Shakira?, pues ya es momento de que la paisa y la barranquillera hagan un dúo.

Ante la reiterada pregunta, Karol respondió en una entrevista para ‘MoluscoTV’ que ella, efectivamente, ya tocó a la puerta de Shakira porque quería cantar con ella el tema ‘Punto G, donde menciona a la barranquillera, pero esta se negó.

“No estoy diciendo que estoy a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también le dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta”, comentó la paisa.

Al parecer, no fue el momento indicado, por lo que Karol no lo vio como rechazo ya que no fue la propia Shakira la que dijo que no, sino su equipo. ([Video] Karol G cantó “Sálvame” junto Anahí en su gira por México)

“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta. No estoy molesta ni tengo sentimientos negativos en contra de Shakira”, explicó.