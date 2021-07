Kevin Roldán insulta a cantante y dice haberse acostado con su esposa

Ante eso, el puertorriqueño no se quedó callado y también dejó un mensaje en contra del colombiano, el cual fue considerado como una “amenaza”.

Aunque no se conocen las causas de la discusión, Kevin se dirigió al boricua ‘Jamby El Favo’, con insultos.

“Hablas de sapo y me llamó la policía ese día en la finca. Creo que quieres meterme preso o demandarme. Kevin Roldán A.K.A. el sapo caleño que se mudó de allá porque no lo quieren, y y ”, aseguró ‘Jamby El Favo’.

Asimismo, el boricua advirtió que cuando estuvo en Colombia y tuvo el primer problema con Kevin, estuvo a punto de hacerle daño.

“Él sabe que yo andaba allá con una traumática y otra verde encima, pero si hay que usar la que sea vamos a hacerlo y darle a ese infeliz en la cara, o donde sea (...) Yo salí en el tema de ‘La suite’ porque me rogaste, me llamaste y me buscaste, llevabas tiempo ya”, añadió.

Como era de esperarse, Roldán contrarrestó a ‘El Favo’ retándolo a que viniera a Colombia y se enfrentarán cara a cara. Además, afirmó que tuvo relaciones sexuales con la esposa del boricua y que fue este quien le pidió colaborar para la canción que ha sido todo un éxito en las plataformas digitales.

“¿En serio quieres que muestre el video tuyo arrodillado llorando? Hasta tu mujer dice que vos sos la cagalera de Puerto Rico. La esposa del Jamby y del Barbero brincaron en las suite de KR. Tu mujer tiene un totico una chimba”, puntualizó el caleño de 28 años.

Hasta el momento, el puertorriqueño no se ha pronunciado más en contra de Kevin, ni se ha referido a lo dicho sobre su esposa, sin embargo, seguidores ha inundado la web de comentarios, convirtiendo la discusión en tendencia.

¿Quién es Jamby?

Es otro exponente de la música urbana, aunque su nombre no es tan reconocido para la industria colombiana como el de Kevin Roldán, quien tiene más de 10 años de trayectoria.

Desde hace un tiempo pasa algunos días en Colombia, donde produce algunos temas musicales y hasta comparte con otros artistas nacionales e internacionales.