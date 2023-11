Kim Kardashian vende sostén con pezones falsos y desata polémica

La moda no tiene límites para Kim Kardashian. La empresaria y socialité estadounidense lanzó una innovadora propuesta en el mundo de la ropa interior, el Skims Ultimate Nipple Bra. Lea: Atrevido cambio de look de Kim Kardashian que presumió en redes sociales

Según Kardashian, los pezones prostéticos pueden ser una ayuda para recrear la apariencia de un pezón natural. “Hay días duros, pero estos pezones lo son más”, aseguró la celebridad en la promoción de la prenda.

Kim Kardashian tiene un objetivo filantrópico con este nuevo sujetador relacionado con el cambio climático. Anunció que 10% de los beneficios de las ventas serán destinados a One Percent for the Planet, una organización internacional de defensa del medio ambiente que anima a las empresas a donar, como su nombre indica, 1% de sus ingresos anuales a causas globales.