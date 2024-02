La Baby Flow de ‘La Voz Kids’ recibió amenazas de muerte por su orientación sexual

Tatiana Cañizares, conocida como ‘Baby Flow’ en el mundo del entretenimiento, fue concursante de ‘La Voz Kids’ y ‘La Descarga’. En una reveladora entrevista con el programa ‘La Red’ abrió su corazón y confesó que durante muchos años se obligó a estar con hombres para no revelar su orientación sexual.

En la entrevista, relató que desde su infancia sintió una inclinación hacia las mujeres, pero la presión social y el temor la llevaron a autoengañarse: "Yo me obligaba a que me gustaran los hombres, me obligaba a estar con hombres. Yo era como feliz hablando con mis amigas: 'Ay, me gustó este man'. Pero luego llegaba y me preguntaba: '¿En serio me gusta?'. Yo me latigaba mucho".