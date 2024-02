‘La Barbie Costeña’ llega a ‘La casa de los famosos’: “estoy llegando lejos”

“Bueno bebés ya empezó el conteo regresivo para La casa de los famosos Colombia. Esta nueva etapa de mi vida empieza esta semana, el domingo 11 de febrero por el Canal RCN y por la app de ViX. Espero que me puedan acompañar en esta aventura, y poder contar con todos ustedes porque gracias a ustedes y a Dios, estoy llegando lejos”, se lee en la publicación.

La joven cuya comunidad digital ya supera los 100 mil seguidores confesó que no se guarda nada, en especial, si algo le molesta o la inquieta. Asimismo reveló que no le gusta que tomen sus cosas sin permiso y dejó claro que no estaría de acuerdo si la ponen a dormir con alguien que le cae mal durante el programa. Lea: La millonaria suma que se llevará el ganador de ‘La casa de los famosos’

Sus seguidores no paran de enviarle las mejores energías para que se luzca y pueda alcanzar el tan anhelado premio. “A brillar reina”, “mucho flow, vamos con toda”, “Nuestro total apoyo, serás la ganadora, con toda”, son algunos de los comentarios.