¿La chica del momento? Sofía Petro es tendencia por su icónico vestido

Con este vestido que @sofiapetroa me permitió diseñarle para acompañar a su padre en la posesión presidencial, doy la bienvenida al nuevo gobierno. Este vestido habla de unión, de vida, de respeto, de tradición, de cultura. De Colombia. Como debe ser. pic.twitter.com/VHBYG8jDfE

¿La nueva ‘It Girl´ de Colombia?

Una it girl (una frase en inglés que puede aplicarse a una joven que posee atractivo y que es influyente) es aquella que impone moda y se convierte en un referente para los demás. Las it girls son mujeres que tienen un magnetismo innato, y esto es algo que no se puede copiar, comprar o imitar ya que surge de una actitud natural. Tienen “algo” propio y auténtico que, al ser tan genuino, se vuelve ultra atractivo para el resto.