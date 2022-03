La colombiana Mónica Lopera debuta en “Killing Eve”

El debut de la artista en “Killing Eve” se da en el episodio “A rainbow in beige boots”, por lo que los televidentes pueden verla caracterizando a una mujer latina que es líder de una banda criminal relacionada con Villanelle (Jodie Comer), y que también es perseguida por Eve Polastri (Sandra Oh).

“Yo siempre he sido fan de “Killing Eve”. Realmente, no puedo pensar en otro proyecto televisivo más importante en este momento.”, dice la artista. La importancia a la que se refiere Mónica Lopera está relacionada con la revolución que generó en la industria televisiva porque, fusionando la comedia y el drama, logra narrar una historia humana la que las situaciones divertidas, tristes, emocionantes, peligrosas y absurdas que se presentan en cada capítulo, las mismas que se viven en la vida cotidiana, hacen que la serie sea mucho más que un thriller de espías y de buenos y malos, y se convierta en una historia de dos mujeres con las que el público se puede identificar.

“Killing Eve” está protagonizada por Sandra Oh, quien encarna a Eve Polastri, una mujer que, tras demostrarle a su jefe que era capaz de trabajar como agente espía del MI5, dedica sus días a la persecución de Villanelle (Jodie Comer), una asesina en serie hermosa, sarcástica y sofisticada con quien, muchas veces, el espectador siente empatía.

Con la participación en esta serie que estrenó su cuarta y última temporada el 27 de febrero de 2022, Mónica Lopera consolida su trabajo internacional ya que ha trabajado en “Borgia” y ha prestado su voz a personajes de “Las aventuras de Paddington” y “Thomas y sus amigos”.

“Killing Eve” es también el reflejo de la constancia y dedicación con que la artista colombiana ha ejercido su carrera, pues se ha presentado a los castings más importantes y se ha enfrentado a la competencia y a las pocas oportunidades que hay en Londres para una latina.

“Detrás de este triunfo hay una historia de lucha porque llevo muchos años viviendo en Londres y luchando para no desfallecer, para no dejar de creer en mi pasión por la actuación. Por eso, creo que ‘Killing Eve’ es una oportunidad que va a cambiar la historia de mi vida”, dice con emoción.

Mónica Lopera, que ha hecho parte de producciones colombianas tan importantes como “Francisco el matemático”, “Un ángel llamado Azul” o “Los tacones de Eva”, siempre supo que sus días los dedicaría a actuar.

Comenzó sus estudios de actuación en Medellín, en la academia Barraca Teatro, y en Londres ha perfeccionado su técnica tomando clases en Royal Central School of Speech and Drama y en The Actors Centre. Así mismo, estudió en la Escuela de Arte Dramático de Juan Carlos Corazza en Madrid, es estilista y maquilladora profesional egresada de London Makeup School, y actualmente está finalizando sus estudios de Humanidades en The Open University.