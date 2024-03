La dura canción que artistas e influencers cartageneros le sacaron a Afinia

Al igual que otros residentes de la región Caribe, Iván Villazón expresó su fuerte descontento por los elevados precios de la energía, una preocupación compartida por muchos usuarios. El reconocido cantante de música vallenata se unió a las protestas con la canción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y motivó a otros artistas.

El tema, titulado ‘Apagando Focos’, fue compuesto por Julio Oñate Martínez, ingeniero agrónomo, compositor y acordeonero. Con esta canción, Villazón dio voz a las preocupaciones compartidas por muchos.

En la letra de la canción, Villazón canta: “Si todo lo que me gano es para pagar la luz. Son cosas que no me explico, se las vengo a referir, prendí dos abaniquitos y llegó en $400.000”. Esta letra resonó con muchos seguidores y residentes de la región, quienes elogiaron la iniciativa y se sintieron identificados.