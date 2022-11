La dura confesión que hizo Esperanza Gómez de cuando tenía 15 años

Esto sucedió cuando acababa de cumplir 15 años y fue violada por un hombre que le quitó la virginidad: “A los 15 días de haber cumplido 15 años a mí me abusa una persona sexualmente. Después de eso vienen situaciones: a mí, personas de mi familia, me obligan a hacer ciertos actos en contra de mi voluntad”, reveló Esperanza Gómez.

En diálogo con la revista Semana, la actriz caldense explicó que su “primera vez” no fue consensuada: “Yo siempre he dicho que fui abusada sexualmente. Mi primera relación sexual no fue consensuada, fue abuso sexual”, explicó Esperanza, que es oriunda de Caldas. (“He sido actriz porno, nunca prostituta”: Esperanza Gómez se despacha contra Instagram)

Ahora, la actriz e influencer revela que en su infancia también fue abusada y que, además, no fue protegida por sus familiares: “Desde muy niña sentí que, al no tener quién me defendiera, me tocaba defenderme a mí directamente”. (Conozca la razón por la que Esperanza Gómez irá a audiencia)

Esperanza señaló que a raíz de ese incidente su desconfianza con los hombres es mucho mayor: “Uno le pierde la confianza a los hombres, yo no me sentía tranquila sola con un hombre. Yo en esa época no lo vi como abuso sexual, porque ni siquiera sabía que existía esa palabra, pero sí sentía que un adulto hacía algo sin mi consentimiento y, en lugar de castigarlo, me castigaban a mí”.