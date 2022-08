La famosa actriz Anne Heche, en coma tras terrible accidente de tránsito

Las condiciones en las que Heche se subió al volante de su vehículo también han sido motivo de intensas polémicas en las últimas horas, después de que fuera grabada conduciendo de manera temeraria y errática antes de colisionar.

De hecho, se vio implicada en otro incidente de circulación menor tan solo unas manzanas antes de tener el accidente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles tomó muestras a Heche y continúa investigando si conducía bajo los efectos del alcohol.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”.

Se consolidó en Hollywood con las películas “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I Know What You Did Last Summer” (1997).