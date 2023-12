La fiesta de la salsa: un siglo del legendario Willie Rosario

“Le están dando el reconocimiento a un hombre que ha hecho historia y ha dejado su página escrita en lo que es este tipo de música”, sostuvo.

“He repetido esto y lo he dicho antes. Cuando entré a la orquesta de Willie Rosario, sentí que entré a la universidad y al Ejército a la vez”, abundó Santa Rosa por la manera en que Rosario lo mantuvo disciplinado en la agrupación a nivel musical y profesional.

Santa Rosa y Vega constituyeron uno de los grandes duetos de la orquesta de Rosario por exitosos temas como ‘Botaron la pelota’, ‘Lluvia’, ‘Busca el ritmo’, ‘El Apartamento’, ‘Negrita linda’ y ‘El antifaz’. Lea aquí: Mon Laferte llegará a Colombia con ‘Autopoiética Tour 2024’

“Para mí fue vital esta orquesta. Si yo no hubiera estado en esta orquesta, yo no creo que hubiera podido tener una carrera. Este señor me enseñó lo que es disciplina, amor, respeto a la música y al oficio”, destacó.

Vega, mientras tanto, dijo en un mensaje por video que el concierto marcará “una historia más en la historia de la salsa en Puerto Rico, los 100 años del maestro Willie Rosario”.

“Contigo pude ver lo importante que es gozar y respetar esta profesión. Willie, te deseo muchos años más. Qué bueno que vamos a estar los tres juntos. Puerto Rico, esto será una fiesta para nosotros”, señaló.