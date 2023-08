La imitadora de Shakira erizó a más de uno en ‘Yo me llamo’; la diva lloró

En un emocionante episodio de ‘Yo Me Llamo’, la competencia musical más seguida en Colombia, los participantes del Repechaje Final han subido al escenario con un deseo ardiente de demostrar su valía y ganarse un lugar en la codiciada Escuela de Yo Me Llamo. Sin embargo, una imitadora en particular ha logrado destacar entre los demás, dejando una impresión imborrable tanto en el público como en el jurado.

La imitadora de la icónica cantante Shakira ha cautivado los corazones de los presentes, incluso haciendo llorar a la famosa jurado Amparo Grisales. En un momento emocionalmente cargado, la imitadora de Shakira no se ha contenido en mostrar su talento, dejando en claro que está dispuesta a llegar lejos en el concurso y que merece ser reconocida por su dedicación y habilidades.

Desde su voz, que ha capturado la distintiva cualidad de Shakira, incluyendo lo que han descrito como el "aullido de loba" característico de la artista, hasta su apariencia física, en la que ha logrado capturar a la perfección el estilo y el look de Shakira, la imitadora ha brillado en todos los aspectos posibles.