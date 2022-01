La influencer cartagenera que estará en Acapulco Shore

De Cartagena

La cuota cartagenera no podía faltar, pues una influencer de la ciudad estará como invitada especial en el programa más candente que ha llegado al país.

Se trata de la modelo Kelly Reales, quien en sus redes sociales dio a conocer la noticia que impactó a todos sus seguidores; a través de sus historias, ella contó su experiencia y dijo que fue maravilloso, aseguró que sus fans no se pueden perder la novena temporada y mucho menos esos capítulos donde ella aparecerá “totalmente descontrolada”.

“Yo nunca me imaginé aparecer en Aca’ Shore, yo soy fan de este programa desde pequeñita y me siento muy feliz de haberlo logrado... Aparezco en 3 capítulos, en el primero me volví loca, en el segundo me tomé una pausa para conocer a las personas, pero el tercero fue el más impresionante”, reveló la influencer cartagenera.