La modelo Shirly Gómez reveló porque se fue de Colombia a Dubái

En esta ocasión, Shirly decidió participar en una sesión de preguntas y respuestas, en la que abordó la razón detrás de su decisión de dejar Colombia. Aunque reiteró su profundo amor y gratitud hacia su país natal y, en particular, a Bogotá, por todas las oportunidades laborales que le brindó, expresó que sentía la necesidad de experimentar un cambio en su vida. “Decidí hacer este cambio ahora o nunca, y quiero hacerlo junto a mis hijos. Quiero descubrir hasta dónde puedo llegar”, compartió. Lea aquí: Horóscopo del 21 de septiembre de 2023: Aries, dale una oportunidad al amor

La reconocida presentadora y modelo Shirly Gómez no deja de cautivar a sus seguidores en las redes sociales gracias a su carisma y autenticidad. A menudo, aprovecha sus plataformas digitales para enviar mensajes motivacionales y discutir diversos temas que resuenan con su audiencia.

Tras lo anterior, la modelo afirmó que ama a Colombia pero era un cambio que necesitaba hacer en su vida. “Me vine de Colombia no porque no quisiera a mi país, yo amo a mi país, vivo agradecida con Bogotá como ciudad que me ha dado muchísimas oportunidades laborales, sino que sentí necesidad en este momento de mi vida, de hacerlo ahora o nunca y quiero hacerlo con mis hijos, quiero verme y probar hasta dónde soy capaz de llegar”.

Aunque tenía buen trabajo y no le hacía falta nada en Colombia, decidió salir de la zona de confort junto a sus hijos. Sobre la decisión de irse a Dubái y no a Estados Unidos indicó que ha sido una de las preguntas recurrentes que le hacen, por lo que explicó sus motivos. Lea aquí: “Como amanecidita”: Angélica Jaramillo aparece en un live y es criticada

“Estados Unidos es el sueño de todo el mundo, yo no estaba buscando un sueño americano, yo estaba buscando algo diferente, algo con lo que me sintiera realmente bien y no es el estilo de vida americano lo que yo quería para mis hijos en estos momentos”, dijo Gómez, quien estuvo antes en Dubái y afirmó tener buena conexión con la ciudad y su gente.