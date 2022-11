La razón por la que Carolina Sabino y Marbelle no se pueden ni ver

Muy poco sabíamos de Carolina Sabino, una recordada actriz y cantante que se radicó en Ecuador hace mucho tiempo por temas amorosos.

Precisamente, este fin de semana ‘Diva Rebeca’ entrevistó a Sabino, teniendo en cuenta que la cantante, que antes se le veía en el musical ‘Planchando el despecho’, ya no está. (Así será ‘La Descarga’, el nuevo reality del canal Caracol)

Tal parece que la ausencia de Carolina en el musical se debe a su enemistad con Marbelle, con quien compartía escenario. Aunque este tema ya se sabía, la actriz se encargó de contar más detalles al respecto.

“Hay relaciones que se acaban como todo en la vida. Son cosas muy personales. Cosas que no se comentan, así como yo no hablo de ella espero que ella tampoco hable de mí. Se nos rompió el amor de tanto usarlo”, aseguró.

Actualmente, el elenco del musical ya no es el mismo, pues al parecer hubo polémicas que terminaron por acabar con este. “Eso tampoco existe para mí ya. Uno no tiene que estar donde no quiere”.

La actriz también se refirió a la amistad, sin mencionar puntualmente el nombre de Marbelle.