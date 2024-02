La razón por la que Marcela Reyes no está en La casa de los famosos

Reyes, quien previamente había participado en otro programa similar, ‘Survivor: La Isla de los Famosos’, expresó su experiencia en dicho show, caracterizado por condiciones extremas y desafíos físicos y mentales. Tras su participación, la colombiana afirmó que no volvería a involucrarse en algo similar, pues las circunstancias no eran las mejores. Lea aquí: ¿Quién es Karen Sevillano, la favorita del público de La casa de los famosos?

Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana, decidió romper el silencio y compartir con sus seguidores los motivos detrás de su ausencia en el popular reality show ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. Aprovechando una pregunta de un seguidor en Instagram, la artista dejó entrever que su decisión de no participar en el programa terminó siendo beneficiosa para ella.

A pesar de su experiencia previa en reality shows y de haber estado en conversaciones con el canal para participar en ‘La Casa de los Famosos’, Reyes expresó su alegría por no concretar su participación en el programa, ya que una de sus prioridades actuales es compartir con su hijo. Lea aquí: Mafe Walker: la primera nominada de La Casa de los Famosos Colombia

La decisión de la Dj ha generado diversos comentarios entre los internautas, muchos de los cuales han respaldado su elección, argumentando que el formato y la dinámica de ‘La Casa de los Famosos’ podrían no ser los más adecuados para ella. Algunos comentarios expresaron opiniones como: “Mejor, no se perdió de nada” y “Salió mejor quedándose en su casa, con tanto error y tanta cosa mala que ha tenido esa casa es mejor que no entrara”.