La Segura: “Sé exactamente quién me está haciendo brujería”

Precisamente, Nalatia Segura se sometió a la extracción de estos biopolímeros, un procedimiento riesgoso y delicado que la mantuvo con recaídas emocionales. Pero la creadora de contenido no se dejó vencer y con el paso del tiempo comenzó a mejorar su salud y su estado de ánimo, pues, según contó en las redes sociales, su procedimiento salió a la perfección y hoy goza de buena salud.

“Sé quién me está haciendo brujería”

Uno de los seguidores de la influencer le hizo la pregunta de “si creía en la brujería”, a lo que ‘La Segura’ dio una tajante respuesta que dejó perplejo a más de un usuario de esta red social.

“Por supuesto que creo que existe la brujería. Así como existe el bien, existe el mal. Hay gente mala que practica la brujería para hacerle el mal a otra persona. De hecho, estoy completamente segura y sé exactamente qué persona en este momento me está haciendo brujería... Es un ataque personal y están usando estos recursos para destruirme”, apuntó la influencer.

Además, dijo que ella no le teme a ninguna amenaza maligna porque es una mujer creyente en Dios y en la fe cristiana, que ha sido lo que la ha ayudado a mantenerse y salir adelante ante todas las adversidades que se le han presentado en su proceso de salud.

“Respeto cada creencia y lo que cada persona quiera creer. Jamás me metería en eso, pero en estos momentos es un ataque personal y están usando estos recursos para destruirme y hacerme el mal. Pero por encima de Dios no hay absolutamente nadie y yo soy hija de lo más grande que hay. Lo que puedo hacer es desearle el bien a esas personas”, concluyó. Lea también: La Segura sobre problemas de salud: “Podrían estar haciéndome brujería”

Recordemos que el pasado abril fue la primera vez que la influencer habló en sus redes sociales sobre estos supuestos ataques malignos hacia ella, pues muchos de sus seguidores le decían que podría ser una de las razones por las que no estaba avanzando en su proceso de salud.

“Mucha gente me ha dicho que evalúe si es que alguien me está haciendo un entierro o me están haciendo cualquier brujería... conozco personas con el corazón que pueden hacer ese tipo de cosas y que, incluso, han estado muy cerca de mí. Pero yo reprendo eso en nombre de Jesús”, dijo en esa ocasión ‘La Segura’.