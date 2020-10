La sexy jueza de Cúcuta que genera amores y odios en Instagram

Pero lo que ella nunca se esperó fue que su llegada a la Rama Judicial en la capital de Norte de Santander iba a incomodar a algunos, y no es precisamente por su cargo como jueza, sino por su particular forma de ser. Verla caminar con prendas de vestir deportivas o algo sexis por los pasillos del Palacio de Justicia, no le agrada a muchos funcionarios.

Sin pensarlo dos veces y sin conocer nada de Cúcuta, aceptó. “Pensé: esta oportunidad no se me volverá a presentar, a pesar de ser tan joven, entonces dije que sí, cogí mis maletas y los dos gatos que tenía y me vine. Hoy me encuentro muy amañada”.

“Toda esa experiencia me ha ayudado a saber que los jueces y fiscales no somos seres supremos, sino al contrario, también nos equivocamos, por eso aprendí a ser una persona con mucha ética”, señaló.

“Lo que pasa es que hay muchas mujeres que piensan que yo ando buscando quitarles los novios o esposos, pero no, quiero dejar muy en claro que si me visto como me visto es porque me gusta y como nadie me mantiene, compró lo que a mí me gusta. No es como dicen que yo soy bendecida y afortunada, solo vivo de mi sueldo”, manifestó.

Por eso, una vez terminó el encargo, Vivian Polanía decidió salir tres meses a vacaciones, mientras que lograba quedar como jueza Primera Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta.

Vivian se hizo famosa por medio de Instagram, donde tiene más de 50.000 seguidores.

Y es que Vivian pone a temblar a sus seguidores cada vez que publica fotos muy llamativas o cuando muestra cómo son sus rutinas diarias de ejercicios, los cuales hace en un pequeño rincón de su apartamento, donde vive con tres gatos.

“Yo no soy la única persona que tiene un perfil de Instagram donde muestro mis resultados por el CrossFit, si ven otras mujeres, hacen lo mismo, precisamente cuando uno logra algo por medio de este deporte es bonito mostrarlo por todo el esfuerzo que se hace”, sostuvo.

Ella manifestó que solo tiene perfil en Instagram, “no me gustan las otras redes sociales, por eso no tengo ni Facebook o Twitter, precisamente porque la delincuencia aprovecha esos sitios para hacer de las suyas, asustando a las personas”.

También explica que, “uno no se toma fotos por tomárselas o para que la gente les den ‘like’, sino que cuando se obtiene un gran número de seguidores, las empresas y los diseñadores empiezan a buscarte para dar descuentos o para pagar por promocionarlos”.

Precisamente, a raíz de esas fotos, muchos de sus detractores se encargaron de denunciar su primer perfil en Instagram y esta red social la bloqueó, sin embargo, ella no se dejó apabullar y volvió a abrir otra cuenta, donde hoy se muestra feliz y diferente a esa “dama de hierro” de los estrados judiciales.

“La gente no sabe el daño que hacen solo por los chismes. Yo, en la cuenta pasada que me bloquearon, ya estaba siendo patrocinada por dos marcas de ropa en Estados Unidos, por ejemplo, por cada prenda que mostraba y era comprada por alguna persona, a mí me daban el 30% de la venta o me enviaban ropa gratis. Eso no es negocio ilícito, por el contrario es una forma de trabajar bien, sin hacerle daño a nadie. Hay otras personas que usan Instagram para vender fotos desnudas, pero yo no hago eso”.

Agregó: “cuando conocí este deporte, me enamoré del CrossFit. Y en Instagram lo que hago es mostrar eso, pero cuando la gente comenzó a verme mi Instagram, explotó y gané muchísimos seguidores. Solo quiero decirles que yo no estoy buscando marido, mi personalidad es descomplicada y siempre me visto así”.

Para ella es claro que su mundo en Instagram no involucra su condición de jueza. “Yo puedo hablar con la gente que quiera. Lo que si le dejo claro es que si me vienen a preguntar por algún proceso, no le voy a decir nada, porque soy absolutamente cerrada con mis procesos”.

A pesar de los comentarios que hacen de ella en la Rama Judicial, la jueza Vivian Polanía afirma que seguirá normalmente con su vida y que en Instagram continuará enamorando a más de uno, “porque así soy yo”, para que le sigan proponiendo hasta matrimonio, como ya lo han hecho.