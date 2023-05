La verdadera razón de las 100 mil toallas higiénicas que pidió Manuel Turizo

May 12 - 12:33

Dentro de la lista del artista de grandes éxitos como “Una lady como tú”, “Desconocidos” y “La bachata”, también aparecen: botellas de agua fría, agua al clima, una nevera, tomacorrientes de 110V, bandeja de carnes frías y frutas, entre otros. Todo esto no fue extraño o “nada del otro mundo” para la mayoría de los usuarios.

Algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes fueron: “El señor Manuel Turizo pide en su lista de exigencias para un concierto, 100 mil toallas higiénicas, apague y vámonos, este mundo no lo salva es nadie”, “¿Supieron que Manuel Turizo está pidiendo como requisito para cantar 100.000 Kotex? ¿pa’ qué carajos un hombre necesita tantas toallas higiénicas? Dudas que no me dejan dormir en la noche”, y muchos más.

El cantante sigue con su gira de conciertos, en los que ha aprovechado para enviar un mensaje de agradecimiento a sus fieles seguidores. "Cierro los ojos y no lo creo, estoy viviendo el momento más especial e importante de mi carrera artística y siento un inmenso agradecimiento hacia ustedes, por escucharme y replicar mis canciones en todos los rincones del mundo", dijo.