‘La vuelta al mundo en 80 risas’ llega este lunes a divertir a los colombianos

Lokillo promete divertir a los televidentes con sus improvisaciones “En esta nueva temporada aparecerá Rastacuando porque varias de mis rutinas van acompañadas de música. Hay una canción oriental que hice muy bonita y que no se pueden perder. ¡La música hace parte de mí!”.

“En Colombia tenemos la costumbre de saludar mucho. En cambio, en otros países la gente por lo general es muy seria. Yo les enseñaré a ser más cálidos con mi particular humor”, comentó Boyacomán.

“Conocer el mundo es muy entretenido y seguro hay muchos programas que lo hacen, pero el plus de este proyecto es que fusionamos las experiencias, con humor y mujeres bonitas. La vuelta al mundo en 80 risas es un programa perfecto para los que quieren llegar a la casa a desestresarse y descansar”, aseguró Jeringa.

Boyacomán continuará el tour con Laura Tobón; Don Jediondo lo hará en compañía de Greeicy Rendón; Jessica Cediel no parará de reír con Suso ‘el paspi’; Catalina Uribe seguirá conociendo en compañía de Jeringa, mientras que Lokillo hará equipo con Sara Uribe. Será una travesía por los cinco continentes, todo para llenar de risas los hogares colombianos.

Al regreso de sus viajes, cada humorista aterrizará en el set para contar las diferentes experiencias que vivieron durante sus viajes, las comidas típicas que se atrevieron a probar, los lugares más emblemáticos que visitaron y otras anécdotas de sus recorridos.

Por su parte, Catalina Uribe asegura estar muy emocionada por seguir conociendo otras culturas con su compañero de viaje, Jeringa.

Suso ‘El Paspi’ regresa esta temporada más recargado, sin embargo, hay algo que no cambiará: su atuendo.

“Para variar estaré con mi saco azul de cuadros, el pantalón será negro con cuadros también, una media roja y una verde y un sombrero. Mi ropa es espectacular, no la voy a cambiar en ningún momento”, afirmó.

“Este formato es para toda la familia, no se lo pueden perder porque van a conocer diferentes destinos junto a nosotros, se van a antojar y divertir mucho. Además, aunque no parezca, soy muy penosa y no se imaginan todas las cosas que junto a Don Jediondo vivimos en esta nueva temporada”, afirmó Greeicy.

¿Cómo evitar vararse en una ciudad en la que no se habla español? ¿Cómo disfrutar de un buen viaje con poco dinero? ¿Cómo les fue probando la comida típica en los países que visitaron? Todas estas respuestas y más, las resolverán los turistas modelo en estas vacaciones durante La vuelta al mundo en 80 risas a partir de este lunes 23 de diciembre a las 9:00 p. m.