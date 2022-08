Lady Di: se cumplen 25 años sin la princesa de Gales

¿Estaba realmente siendo perseguida por motociclistas paparazzi, causando que el auto chocara contra los pilares del túnel a alta velocidad? ¿Estaba el conductor, que no era un conductor profesional, alcoholizado? ¿O fue algo completamente diferente y Lady Di fue asesinada deliberadamente? son algunos interrogantes sin respuesta. Lea: Aniversario Lady Di: Guillermo y Enrique desvelan estatua en honor a su madre

Muchas dudas

Poco después de la muerte de Diana surgen las primeras dudas sobre los responsables, alimentadas por los primeros foros de la aún incipiente internet y ampliamente compartidas en la prensa rosa. ¿Será realmente por unos paparazzi en motos?

En la serie documental, el reportero Duncan Larcomb expresa el pensamiento de gran parte de la opinión pública. El fotógrafo que iba en una de las motos también tiene sus dudas. Lea también: Exhibirán el vestido de novia de Diana de Gales

¿Quizás el conductor Henri Paul estaba alcoholizado, como se informó ampliamente en los medios británicos? Las imágenes de video del lobby del hotel no lo muestran caminando inestable. Su mejor amigo también cuenta en el documental que Paul no era la persona que se ponía al volante con alcohol en sangre. Es notable que en realidad no era un conductor profesional, sino el jefe de seguridad del hotel Ritz. Paul tampoco sobrevivió al accidente, al igual que Dodi Al-Fayed, el supuesto amante de Diana en ese momento.